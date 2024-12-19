2023\'te Sosyal Koruma Harcamaları Yüzde 108,6 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sosyal Koruma İstatistikleri, 2023" verilerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye'de 2023'te sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 108,6 artışla 2 trilyon 693 milyar 497 milyon TL oldu.

TÜİK, "Sosyal Koruma İstatistikleri, 2023" yılı verilerini açıkladı. 2022 yılında sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcanırken, 2023 yılında 2 trilyon 693 milyar 497 milyon TL oldu. Önceki yıla göre yüzde 108,6 artış görüldü. Bu harcamanın yüzde 98,2'sini 2 trilyon 645 milyar 267 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 1 trilyon 175 milyar 190 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 809 milyar 343 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında yüzde 10,1 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,0 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4,4 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,0 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,0 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 51,2 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 17,7 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 13,4 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70,1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 15,4 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5,4 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 39,6'sını devlet katkıları, yüzde 29,7'sini işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2022 yılında 14 milyon 851 bin iken, yüzde 13,8 artarak 2023 yılında 16 milyon 893 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2022 yılında 15 milyon 630 bin iken, 2023 yılında 17 milyon 719 bine yükseldi.