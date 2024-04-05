2023-YDUS 2. Dönem İç Hastalıkları Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2023-YDUS 2. Dönem İç Hastalıkları Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS) 2. Dönem İç Hastalıkları sonuçlarını açıkladı. Değerlendirme işlemleri tamamlanan sınavda, uzmanlık belgesi tescili bulunmayan adayların sınavı geçersiz sayıldı. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

05.04.2024 10:49
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS) 2. Dönem İç Hastalıkları sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YDUS 2. Dönem İç Hastalıkları Testi'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavının geçersiz sayıldığı belirtildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik ve şifre bilgileriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023-YDUS 2. Dönem İç Hastalıkları Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023-YDUS 2. Dönem İç Hastalıkları Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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