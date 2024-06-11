2023 Yılında Hanehalkı Bütçesinin En Fazla Payı Konut ve Kira Harcamalarına Ayrıldı - Son Dakika
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2023 Yılında Hanehalkı Bütçesinin En Fazla Payı Konut ve Kira Harcamalarına Ayrıldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye'de hanehalklarının en fazla harcama yaptığı alanlar konut ve kira, ulaştırma ve gıda oldu. En düşük harcama ise sigorta ve finansal hizmetler, eğitim ve eğlence, spor ve kültür alanlarında gerçekleşti. Gelire göre dağılıma bakıldığında, düşük gelirli haneler daha fazla payı gıda harcamalarına ayırdı. Yalnız yaşayanlar ise kira harcamalarına daha fazla pay ayırdı.

11.06.2024 11:44
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında hanehalkı bütçesinden en fazla payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri, yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu. Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eş değer fert başına tüketim harcaması kullanılıyor. 2023 yılında aylık ortalama tüketim harcaması, hanehalkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL oldu.

DÜŞÜK GELİRLİ HANELER GIDAYA DAHA FAZLA PAY AYIRDI

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19,5 pay ayırdı.

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,4 pay ayırdı. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına yüzde 28,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6,9 pay ayırdı.

YALNIZ YAŞAYANLAR KİRAYA DAHA FAZLA PAY AYIRDI

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,3 pay ayırdı. Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30,2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,9 pay ayırdı.

Kaynak: DHA

Sigorta, Türkiye, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023 Yılında Hanehalkı Bütçesinin En Fazla Payı Konut ve Kira Harcamalarına Ayrıldı - Son Dakika
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