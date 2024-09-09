2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı, Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda düzenlenen bir törenle kutlandı. Törende, şehit askerler anıldı, İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet edip onlara hediyeler verdi.

09.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katıldığı törende, öğrenciler, öğretmenler ve veliler okul bahçesinde toplandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin de anıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından öğrenciler, protokoldekilerle birlikte ders zilini çaldı.

Daha sonra bazı sınıfları da ziyaret eden Vali Yardımcısı Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Kaymakam Aydın ve Belediye Başkanı Yıldırım, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Ümraniye, istanbul, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:08:54. #1.12#
SON DAKİKA: 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement