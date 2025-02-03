2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemi Başladı

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15 GÜNLÜK sömestr tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders zilinin çalmasıyla okula başladı.Okula anne ve babasıyla gelen öğrenciler tatil döbüşü okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okullardaki 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Ders zili çalan okullardan birisi de Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'ydu. Aileleriyle okula gelen öğrenciler erken saatlerden itibaren okul bahçesinde toplanmaya başladı. Kimi öğrenciler anne ve babasıyla okula gelirken kimileri ise servis kullanmayı tercih etti.

'HEYECANLIYIM MUTLUYUM'

Okul öğrencilerinden 4. sınıfa giden Miraç Uğur Özgem, "Eğlendim. Oyunlar oynadım. Çok güzeldi. Arkadaşlarımı çok özledim. Heyecanlıyım. Tatilde kitap okudum. Ödevlerimi yapıp testler çözdüm. Ailemle vakit geçirdimö dedi. Babasıyla okula gelen bir başka öğrenci ise, "Heyecanlıyım. Arkadaşlarımı çok özledim. Kuzenlerimle vakit geçirdim. Onlarda birkaç gün kaldım" dedi.Babasıyla okula gelen bir başka öğrenci ise, " Heyecanlıyım Tatil güzel geçti mutluyum"diye konuştu. Ardından da okula girdi. Başka bir öğrenci ise, tatilinin iyi geçtiğini belirterek "Tatilde kitap okudum test çözdüm ödevlerimi yaptım. Ailemle vakit geçirdim " dedi.

ARA TATİL 31 MART'TA, YAZ TATİLİ 20 HAZİRAN'DA

Necmettin Öztürk İlkokulu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Okul müdürü öğrencilere hitap ederek, yeni dönemle ilgili temennilerde bulundu. Düzenlenen törenin ardından ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak. Yaz tatili ise 20 Haziran'da başlayacak.