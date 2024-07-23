2024-ALES/2 Sınavına Katılacak Adaylar İçin Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar Günü Açık Olacak

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2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün pazar günü açık olacağı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ALES'e katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden almak isteyenlere "Sınava Giriş Belgesi" ile birlikte bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar geçici kimlik kartı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28 Temmuz pazar, 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı kaydedildi.