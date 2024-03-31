2024 Çin İnternet Medya Forumu Kunming'de Başladı

Mersin'de Engelliler ve Yaşlılar Oy Kullanmak İçin Zorluk Yaşıyor

Mersin'deki bir okulda asansör olmadığı için yaşlılar ve engelliler oy kullanacakları sandıklara güçlükle ulaşabildi. Engelli bir ressam olan Ahmet Yeşil, tekerlekli sandalye ile oy kullanmak için okula geldi ancak sandığın bulunduğu katta asansör olmaması nedeniyle merdivenleri çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu zorluklar, vatandaşların oy kullanma hakkını engellemekte ve kolaylık sağlanması gerektiğini göstermektedir.