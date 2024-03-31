2024 Çin İnternet Medya Forumu Kunming'de Başladı

KUNMİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2024 Çin İnternet Medya Forumu'nun açılış töreninde konuşma yapan Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 30 Mart 2024.
2024 Çin İnternet Medya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.
Cumartesi günü başlayan iki günlük etkinliğe, hükümet yetkilileri, medya temsilcileri ve internet şirketlerinden heyetler katılıyor. "Yeni Bir Yolculuğa Çıkmak ve Yeni Bir Görev Üstlenmek" temalı forumda katılımcılar, çevrimiçi içeriğin geliştirilmesindeki yeni zorluk ve görevler ve konunun gelecekteki gelişimine yönelik yeni perspektif ve doğrultular gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak. (Fotoğraf: Wang Jingyi/Xinhua)
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Muğla'da yaşlı, hasta ve engelli bireylerin oylarını kullanabilmesi için 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı ve 235 sağlık personeli görevlendirildi. Hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı vatandaşlar ücretsiz olarak oy kullanacakları merkezlere ambulanslarla taşındı.
Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Vali ve İl Jandarma Komutanı olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'deki bir okulda asansör olmadığı için yaşlılar ve engelliler oy kullanacakları sandıklara güçlükle ulaşabildi. Engelli bir ressam olan Ahmet Yeşil, tekerlekli sandalye ile oy kullanmak için okula geldi ancak sandığın bulunduğu katta asansör olmaması nedeniyle merdivenleri çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu zorluklar, vatandaşların oy kullanma hakkını engellemekte ve kolaylık sağlanması gerektiğini göstermektedir.
Kırıkkale'de yaşayan 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu, ambulansla oy kullanacağı okula getirilerek büyük bir memnuniyet yaşadı. Aydoğdu, devletine teşekkür ederek oyunu kullandıktan sonra tekrar evine götürüldü. Kent merkezinde ve ilçelerde de engelli ve yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirilerek oy kullanma imkanı buldu.
Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü. Niğde'de 28 kişi, Kırıkkale'de 77 yaşındaki bir seçmen ve Nevşehir'de 31'i kent merkezinde 88 kişi seyyar sandıkta oy verdi. Engelli bireyler ise belediyenin engelli nakil aracıyla oy vereceği okullara götürüldü.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, oy kullanmak için geldiği okulda vatandaşlarla birlikte sıraya girerek oyunu kullandı. Polat, seçimin sakin geçtiğini belirtti.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşiyle birlikte oy kullanmak için Gazi Ortaokulu'na gitti. Yoğun ilgi nedeniyle sıra beklemek zorunda kalan Köşger, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Adana'da demokrasi şöleni havasında seçimin gerçekleştiğini belirtti. Köşger, şu ana kadar 9 farklı olayın meydana geldiğini, ancak bunların seçim suçları çerçevesinde olduğunu ifade etti.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemlerinin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerinin sandıklardaki tedbirlerini aldığını ve şuana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını ifade etti.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yılmaz, tüm hemşehrilerini demokrasi şölenine katılmaya davet ederek, seçimlerin şehir ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.
Çameli Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Arslan, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu kullandı ve seçmenlere teşekkür etti. Arslan, ilçe için hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini belirtti.
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