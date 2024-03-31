2024 Çin İnternet Medya Forumu Kunming'de Başladı - Son Dakika
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2024 Çin İnternet Medya Forumu Kunming'de Başladı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2024 Çin İnternet Medya Forumu, 'Yeni Bir Yolculuğa Çıkmak ve Yeni Bir Görev Üstlenmek' temalı etkinlikle başladı. Hükümet yetkilileri, medya temsilcileri ve internet şirketlerinden heyetlerin katıldığı forumda, çevrimiçi içeriğin geliştirilmesindeki yeni zorluklar ve görevler ile gelecekteki gelişimine yönelik perspektifler ve doğrultular ele alınacak.

31.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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KUNMİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2024 Çin İnternet Medya Forumu'nun açılış töreninde konuşma yapan Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 30 Mart 2024.

2024 Çin İnternet Medya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

Cumartesi günü başlayan iki günlük etkinliğe, hükümet yetkilileri, medya temsilcileri ve internet şirketlerinden heyetler katılıyor. "Yeni Bir Yolculuğa Çıkmak ve Yeni Bir Görev Üstlenmek" temalı forumda katılımcılar, çevrimiçi içeriğin geliştirilmesindeki yeni zorluk ve görevler ve konunun gelecekteki gelişimine yönelik yeni perspektif ve doğrultular gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak. (Fotoğraf: Wang Jingyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 2024 Çin İnternet Medya Forumu Kunming'de Başladı - Son Dakika

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