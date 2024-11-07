2024 Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2024 Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2024-DUS ve 2024-STS Diş Hekimliği sınav sonuçlarını duyurdu. Adaylar erişim sağlayabilir.

07.11.2024 12:18
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024- STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Ekim'de uygulanan 2024-DUS 2. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı

Ayrıca her 2 sınavın da cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Ösym, STS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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