BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Konferans çerçevesinde akıllı bağlantılı araçlar ve ilgili alanların birbiriyle koordinasyon içinde gelişimini teşvik amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.
Son Dakika › Güncel › 2024 Dünya Akıllı Araçlar Konferansı Beijing'de Başladı - Son Dakika
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