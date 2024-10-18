2024 Dünya Akıllı Araçlar Konferansı Beijing\'de Başladı

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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Konferans çerçevesinde akıllı bağlantılı araçlar ve ilgili alanların birbiriyle koordinasyon içinde gelişimini teşvik amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.