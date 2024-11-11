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2024 En Sıcak Yıl Olacak

WMO, 2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini duyurdu. Küresel sıcaklıklar arttı.

11.11.2024 15:32
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(BAKÜ) Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2024 yılının kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini duyurdu. Küresel sıcaklıklar bu yıl 1.5 derecelik artış seviyesini geçerek tüm zamanların en yüksek ortalamalarına ulaşmış durumda.

BM'nin meteoroloji ajansı WMO tarafından yayınlanan 2024 Küresel İklim Durumu Güncellemesi raporuna göre, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerinde ısınmasının da etkisiyle (El Nino), dünya çapında hava sıcaklığı 1.5 derecelik artış seviyesini geçerek tüm zamanların en yüksek ortalamalarına ulaşmış durumda.

WMO son yıllarda artan sera gazı emisyonları ve okyanus ısısındaki yükselme nedeniyle iklim değişikliğinin hızlandığını vurguladı. 2015-2024 dönemi, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak on yıl olarak tarihe geçerken, okyanusların ısınması ve deniz seviyelerinin yükselmesi hız kazandı.

Sanayi Devrimi öncesine göre 1.54 derecelik artış

Küresel İklim Durumu Güncellemesi raporuna göre, 2024 yılının ocak-eylül dönemi, Sanayi Devrimi öncesi döneme göre 1.54 derece daha sıcak geçti. 2023 yılında rekor seviyelere ulaşan küresel sera gazı seviyeleri, 2024'te de yükselmeye devam etti. Buzulların kaybı hızlanırken, Antarktika'da deniz buzu, 2023'ün ardından ikinci en düşük seviyeye indi. Aşırı hava olayları, insan sağlığı ve ekonomiler üzerinde büyük kayıplara yol açtı. El Nino etkisiyle bazı bölgelerde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar daha da şiddetlendi.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, her 0.1 derecelik sıcaklık artışının iklim risklerini artırdığına dikkati çekerek, sera gazı emisyonlarının hızla azaltılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde hava koşullarının değişimine ilişkin alarm veren daha fazla erken uyarı sistemi kurulması gerektiği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim değişikliğinin sağlık, eşitsizlik ve barışı tehdit ettiğini belirterek, iklim değişiminden en çok düşük gelirli toplumların etkilendiğini söyledi. Rapor, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) yayımlandı.

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

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