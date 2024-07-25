2024 KPSS Lisans ÖABT Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Güncel

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.