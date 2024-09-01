2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Başladı - Son Dakika
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2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Başladı

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-KPSS ön lisans sınavı başladı. Sınavda 1 milyon 205 bin 899 aday yer alırken, 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılıyor. Adaylara 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav sonuçları ise 20 Eylül'de açıklanacak.

01.09.2024 10:46
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu başladı.

81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılıyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer alıyor.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor.

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Başladı - Son Dakika
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