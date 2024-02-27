ÇEKİM TARİHİ: 26 Şubat 2024
1. ANONS (İngilizce): PENG ZHUO, Xinhua muhabiri
2. Kongreden çeşitli görüntüler
ANONS (İngilizce): PENG ZHUO, Xinhua muhabiri:
"Mobil teknoloji ve ilgili endüstriler için dünyanın önde gelen ticaret fuarı olan 2024 Mobil Dünya Kongresi (MWC) Pazartesi günü Barselona'da başladı. Bu yılki kongre, geleceğin potansiyelini gerçekleştirmek üzere endüstrileri, kıtaları, teknolojileri ve toplulukları birleştirmenin önemini vurgulayan 'Önce Gelecek' konseptine odaklanıyor."
Etkinliğin organizatörü GSMA, Barselona'nın Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen kongreye dünyanın dört bir yanından yaklaşık 95.000 ziyaretçinin katılmasını beklerken, bu rakam geçen yıl 88.500 olarak kayda geçmişti.
GSMA, dünyanın en büyük cep telefonu operatörlerini temsil eden bir endüstri grubu.
Cihaz ve ağlarda yapay zeka uygulamaları, 5G ve 6G teknolojilerindeki gelişmeler ve bağlanabilirliğin artırılması bu yılki etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Bu yılki kongrede China Mobile, China Telecom, Huawei, ZTE, Lenovo, Xiaomi ve iFlytek gibi yaklaşık 300 Çinli şirketin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2.400 katılımcı ve 1.100 konuşmacı yer alıyor.
Etkinlik Perşembe günü sona erecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İspanya'nın Barselona kentinden bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › 2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı - Son Dakika
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