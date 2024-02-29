2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı - Son Dakika
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2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı

2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona\'da Başladı

Barselona'da düzenlenen 2024 Mobil Dünya Kongresi, mobil teknolojilerin diğer sektörlere olan etkisini gösterdi. 5G, yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımıyla mobil endüstrideki yenilikler, diğer sektörlerde de devrim yaratmaya devam ediyor.

29.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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BARSELONA, 29 Şubat (Xinhua) -- Mobil teknoloji ve ilgili endüstriler için dünyanın önde gelen ticaret fuarı olan 2024 Mobil Dünya Kongresi (MWC) Pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Kongre, son mobil teknolojilerin endüstrinin diğer alanlarına da yayılan bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

5G, yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerin giderek daha geniş bir endüstri yelpazesinde kullanılması, mobil endüstride ortaya çıkan yeniliklerin diğer birçok sektörde devrim yaratmasıyla hızla ilerliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı - Son Dakika
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