BARSELONA, 1 Mart (Xinhua) -- Trend olan mobil teknolojilerden bazılarının sergilendiği ve sektördeki son yeniliklerin vurgulandığı 2024 Mobil Dünya Kongresi (MWC) Perşembe günü İspanya'nın Barselona kentinde sona erdi.
Organizatör tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, etkinliğe 205'ten fazla ülke ve bölgeden 101.000'den fazla kişinin katıldığı ve katılımcıların yüzde 59'undan fazlasının mobil sektöründen olmayan kişilerden oluştuğu belirtildi.
Pazartesi günü başlayan ve dört gün süren etkinliğin merkezinde 5G teknolojileri, Üretken Yapay Zeka, bulut bilişim ve sektörler arası uygulamaların en son gelişmeleri ve uygulamaları yer alıyor.
Etkinliğin organizatörü GSMA tarafından açıklanan öne çıkanlar listesinin başında mobil genişbant 5G teknolojileri yer alıyor. Kongre tarafından yayımlanan basın bülteninde, diğer mobil geniş bant hizmetlerinin temelini oluşturan 5G teknolojilerinin "2030 yılına kadar tüm mobil bağlantıların yarısını oluşturacak bir yolda" olduğu belirtildi.
Çarşamba akşamı 29. yıllık Küresel Mobil Ödülleri'nin kazananlarını açıklayan GSMA, altı kategoride 30 ödül dağıttı.
Bağımsız olarak ya da ortaklaşa yedi farklı ödül alan Huawei, kongrede büyük bir kazanan olarak öne çıktı. China Unicom, Devlet Elektrik Şebekesi, ZTE ve Wuhan Demir ve Çelik Şirketi de ödül alanlar arasında yer aldı.
Kongreye 300'den fazla Çinli şirket katıldı. Bu yılki MWC'nin ikincisi olan MWC Shanghai, Haziran ayında Çin'in en büyük kenti Shanghai'da gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Güncel › 2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da sona erdi - Son Dakika
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