2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu - Son Dakika
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2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2024 Nobel Kimya Ödülü\'nün sahipleri belli oldu

2024 Nobel Kimya Ödülü, bilgi-işlemsel protein tasarımı alanındaki çalışmaları nedeniyle David Baker'a ve protein yapı tahmini konusunda Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi. Ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

09.10.2024 13:47
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı.
Açıklamaya göre, David Baker "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmaları nedeniyle ödülün sahibi olurken, Demis Hassabis ve John Jumper da "protein yapı tahmini" alanındaki çalışmalarından ötürü bu ödüle layık görüldü.
2023 Nobel Kimya Ödülü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'a verilmişti.

2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor. Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor. Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi. Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor. Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu - Son Dakika

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