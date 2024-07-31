2024-ÖZYES Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2024-ÖZYES Başvuruları Başladı

ÖSYM, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için 2024-ÖZYES başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

31.07.2024 16:43
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvurularının başladığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Başkanlık, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi ÖZYES yapacak.

Bugün başlayan başvurular 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖZYES Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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