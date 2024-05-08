2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'ya Olimpiyat meşalesi ulaştı - Son Dakika
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2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'ya Olimpiyat meşalesi ulaştı

2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa\'ya Olimpiyat meşalesi ulaştı

Olimpiyat meşalesi, 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın Marsilya şehrine ulaştı. Yunanistan'dan yola çıkan meşale, Marsilya'da coşkuyla karşılandı. Marsilya'nın Vieux-Port Limanı'nda binlerce kişi, asırlık yelkenli Belem'in taşıdığı meşaleyi karşılamak için bir araya geldi. Fransız hava kuvvetlerine bağlı pilotların havada yaptığı görsel şölen ise törene damga vurdu. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katıldı. Meşalenin Fransa topraklarını dolaşması ve 26 Temmuz'da yapılacak açılış törenine kadar devam etmesi planlanıyor.

08.05.2024 20:47  Güncelleme: 20:58
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Olimpiyat meşalesi, 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın Marsilya şehrine ulaştı.

Yunanistan'dan yola çıkan Olimpiyat meşalesi, Fransa'nın Akdeniz'deki liman şehri Marsilya'da coşku ile karşılandı.

Marsilya'nın Vieux-Port Limanı'nda, asırlık yelkenli Belem'in taşıdığı olimpiyat meşalesini karşılamak için binlerce kişi toplandı.

Yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı törende 5 binden fazla polis görev aldı.

Törene, Fransız hava kuvvetlerine bağlı pilotların olimpiyat renklerini kullanarak havada yaptıkları görsel şölen damga vurdu.

Fransa ulusal marşı ile başlayan törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katıldı.

Karşılama töreni öncesi Olimpiyat karşıtı protesto

Meşaleyi karşılama töreni öncesi liman şehri, Olimpiyat karşıtı eylemlere sahne oldu.

Vieux-Port Limanı yakınlarında toplanan 1000'i aşkın kişi, çevresel ve sosyal sonuçları nedeniyle olimpiyatları protesto etti.

"Zenginlerin olimpiyatı" yazılı pankart açan eylemciler, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesini istedi.

Macron, karşılama töreni öncesi, Vieux-Port yakınlarında Olimpiyatlara katılacak atletler ile bir araya geldi.

12 gün önce Yunanistan'dan yola çıkan meşalenin, 26 Temmuz'da yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenine kadar Fransa topraklarını dolaşması bekleniyor.

Meşalenin taşınacağı yerler arasında ülkenin denizaşırı toprakları da bulunuyor.

Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'ya Olimpiyat meşalesi ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'ya Olimpiyat meşalesi ulaştı - Son Dakika
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