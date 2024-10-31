2024 Sayıştay Sınavı Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Ekim'de yapılan 2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2024-Sayıştay Eleme) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-Sayıştay Eleme sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.