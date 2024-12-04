2024'te 709 Terör Yuvası İmha Edildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu teröristlere yönelik düzenlenen "Gürz" operasyonlarında 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Gürz' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlendiğimiz Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı, güdümlü füze ele geçirildi.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; İl Jandarma Komutanlıklarınca 'Gürz' operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ediyoruz.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor."