2024'te Parada Sahtecilik Suçuna Yönelik 340 Operasyon Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024'te Parada Sahtecilik Suçuna Yönelik 340 Operasyon Yapıldı

2024\'te Parada Sahtecilik Suçuna Yönelik 340 Operasyon Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı içinde para sahteciliği suçlarıyla ilgili 340 operasyon gerçekleştirildiğini ve 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

29.11.2024 19:48  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 10 ayında 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 340 operasyon gerçekleştirildiğini ve 104 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 10 ayında, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını ve 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, ayrıca 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 dolar ve 3 milyon 613 bin 550 avro sahte para ele geçirildiğini ifade etti. Yerlikaya, operasyonlarda sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre edildiğini belirterek, 'parada sahtecilik' suçuna yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te Parada Sahtecilik Suçuna Yönelik 340 Operasyon Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: 2024'te Parada Sahtecilik Suçuna Yönelik 340 Operasyon Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.