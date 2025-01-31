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2024'te Turizm Gelirleri Rekor Kırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024'te turizm gelirlerinin 61,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

31.01.2025 12:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirlerinin, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye'nin turizm gelirlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullanan Yılmaz, turist sayısında da tahminlerin üzerinde bir artış gerçekleştiğini, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Turizmdeki bu güçlü performansın iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğuna değinen Yılmaz, "Gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu etkilerin Türkiye'nin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç verdiğini belirten Yılmaz, turizm gelirlerinde 63,6 milyar doların hedeflendiği 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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