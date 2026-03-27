2024 Ulaştırma Enerji Tüketimi Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ulaştırma sektöründe nihai enerji tüketiminin 2024'te kara yolu taşımacılığında 1 milyon 103 bin 279 terajul olarak belirlendiğini açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kara yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla toplam enerji tüketiminin yüzde 66,4'ü motorin, yüzde 17,2'si LPG, yüzde 15,9'u benzin, yüzde 0,3'ü CNG-LNG ve yüzde 0,2'si elektrik olarak gerçekleşti. Kara yolu taşımacılığında 2024 yılında tüketilen nihai enerjinin yüzde 47,1'ini otomobiller, yüzde 21,4'ünü kamyonlar, yüzde 20,3'ünü kamyonetler ve yüzde 5,2'sini otobüsler tüketti.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ 287 BİN 106 TERAJUL

Hava yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 287 bin 106 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde uluslararası hava yolu taşımacılığının payı yüzde 84,5 olurken yurt içi hava yolu taşımacılığının payı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,9 arttı.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ 11 BİN 20 TERAJUL

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 11 bin 20 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı yüzde 52,6 olurken, yük taşımacılığının payı yüzde 47,4 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azaldı.

DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ 10 BİN 358 TERAJUL

Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 358 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 57,3 olurken motorinin payı yüzde 42,7 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalırken, elektrik tüketimi ise yüzde 6,3 oranında artış gösterdi. Bir önceki yıla göre yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi yüzde 20,4 azaldı, tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise yüzde 8 arttı.