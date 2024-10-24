Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2024 YDS/2 Giriş Belgeleri Yayınlandı - Son Dakika
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