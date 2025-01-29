2024 Yılı Fotoğraf Oylaması Kırklareli'nde - Son Dakika
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2024 Yılı Fotoğraf Oylaması Kırklareli'nde

Kırklareli yöneticileri, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçmek için oylama gerçekleştirdi.

29.01.2025 13:17
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özbaş ile Karaca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" adlı fotoğrafını tercih eden Özbaş, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "keyfi Yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Kuşoğlu, "Spor" kategorisinde ise oyunu Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesinden yana kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Karaca

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Jordamovıc'ın "Umut var" ve "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" isimli fotoğrafını seçen Karaca, "Spor" kategorisinde de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Tarım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılı Fotoğraf Oylaması Kırklareli'nde - Son Dakika

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