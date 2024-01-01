2024 Yılı İstanbul\'da Havai Fişek Gösterileriyle Karşılandı

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İSTANBUL'da, 2024'ün ilk saniyelerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri, uçaktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da 2024 yılı, boğaz ve çevresinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2024 yılının ilk saniyelerinde farklı yerlerde başlayan havai fişek gösterileri, o sırada İstanbul üzerinden geçen Türk Hava Yolları'na ait bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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