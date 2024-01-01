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2024 Yılına Silahla Ateş Açarak Kutlama Tehlikesi - Son Dakika
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2024 Yılına Silahla Ateş Açarak Kutlama Tehlikesi

İstanbul'un Anadolu yakasında yapılan kutlamalarda, bazı kişiler silahla havaya ateş açarak yeni yılı karşıladı. Ataşehir, Pendik ve Çekmeköy'de yaşanan olaylar cep telefonu kameralarına yansıdı. Tehlikeli ve yasa dışı olan bu kutlamalar, insanların hayatını tehlikeye soktu.

01.01.2024 - 02:38,
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2024 yılına girerken, silahla havaya ateş açarak yeni yılı karşılayanlar tehlikeye davetiye çıkardı. Anadolu yakasının farklı noktalarında yaşanan olaylar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 2024 yılına girerken, yapılan kutlamalarda 'şehir magandaları' havaya ateş açtı. Ataşehir'de uzun namlulu silahla havaya ateş açarak yapılan kutlama dikkat çekerken, Pendik'te de bir kişi yeni yıla silahla havaya ateş açarak girdi. Havaya ateş açarken aynı zaman da kendisini görüntüleyen arkadaşına 'Çek çek' demeyi de ihmal etmedi. Çekmeköy'de ise bir kişi, yolda yürürken havaya ateş açarak yeni yılı kutladı. Kutlama adı altında tehlikeye davetiye çıkaran olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2024 Yılına Silahla Ateş Açarak Kutlama Tehlikesi
Kaynak: DHA
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