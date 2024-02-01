2024-YKS Başvuruları Başladı

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2024-YKS, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir" denildi.

'MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ İÇİN YKS ZORUNLU'

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilerin 2024-YKS Kılavuzu'nda yer aldığı kaydedilerek, "Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2024-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sisteminde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir" ifadelerini yer verildi.

SINAV ÜCRETİ 295 TL OLDU

Öte yandan 2024 yılı için sınav ücreti 295 TL oldu. Sadece TYT'ye girecek adaylar 295 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885 TL yatıracak.