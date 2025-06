2025 BET Ödülleri Sahiplerini Buldu

ABD'de müzik, sinema, spor ve eğlence dünyasından siyahi sanatçıların değerlendirildiği 2025 BET Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Los Angeles kentinde düzenlenen ödül törenine Kendrick Lamar damgasını vurdu.

Lamar, toplamda 4 ödül kazandı. "GNX" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ödülünün sahibi olan sanatçı, aynı zamanda "En İyi Erkek Hip Hop Sanatçısı," "En İyi İşbirliği" ve "Yılın Klibi" kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

"En İyi Kadın Hip Hop Sanatçısı" ödülünü kazanan Doechii, konuşmasında Los Angeles'taki protestolara dikkati çekti.

Chris Brown "En İyi Erkek R&B/Pop Sanatçısı," SZA "En İyi Kadın R&B/Pop Sanatçısı," Leon Thomas "En İyi Yeni Sanatçı" ve Future & Metro Boomin "En İyi Grup" ödüllerini aldı.

Sinema dalında ise "Luther: Never Too Much" filmi yılın en iyisi seçilirken, Denzel Washington ve Cynthia Erivo en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerini kazandı.