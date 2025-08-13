CHENGDU, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks erkekler K1 kategorisi 63,5 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı sporcu Amin Guliyev ile mücadele eden Özbek sporcu Asilbek Sodikov (sağda), 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › 2025 Dünya Oyunları'nda Kick Boks Yarışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?