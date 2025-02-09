2025 EYOF Bakuriani'de Başladı

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Gürcistan'ın Bakuriani Kayak Merkezi'nde, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) açılışı yapıldı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Kobakhidze, ülkesindeki Bakuriani Kayak Merkezi'nde 2025 EYOF açılış törenine katıldı.

Milli sporcuların da katıldığı festivalin açılışında konuşan Kobakhidze, "Bugün Gürcistan sporu için tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Kobakhidze bugün Bakuriani'de olimpiyat barış meşalesinin yakılmasının, 45 Avrupa ülkesinin, birlik içinde sağlıklı ve barış ortamında yaşama hedefinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos'un da yer aldığı törende konuşan Kobakhidze, festivale 45 ülkeden bine yakın sporcu ile 700'den fazla yetkilinin katıldığını aktararak, "Böylece hem yaz hem de kış olimpiyat festivallerine ev sahipliği yapan yedi Avrupa ülkesine katıldık." dedi.

Bakuriani ile birlikte yarışmalara ev sahipliği yapacak Tiflis ve Batum kentlerinde de yeni tesislerin inşa edildiğini kaydeden Kobakhidze, ülkesinin, bu tür uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi için hazır olduğunu belirtti.

Kobakhidze ayrıca, tarihte ilk kez EYOF için yapay zekanın da kullanıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ise yaptığı kısa konuşmasında, "2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni açıyorum." ifadesini kullandı.

Milli sporcular Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF 2025'te, 9 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 milli sporcu mücadele edecek.

Ay-yıldızlı sporcular alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni branşlarında yarışacak.

Organizasyona katılacak milli sporcular ve branşları şöyle:

Artistik buz pateni: Atilla Arda Şahinolanlar, Ada Demir

Kısa kulvar sürat pateni: Berat Efe Dal, Yusuf Miraç Uludağ, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan.

Alp disiplini: Mahir Çelik, Thomas Kaan Onol Lang, Nehir Atilla, Alin Özozan

Biatlon: Bulut Meral, Mehmet Sefa Ertaş, Rabia Neval Tekin, Nurefşan Çınar

Kayaklı koşu: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Sedanur Taşçı, Havvanur Eskikan

Festival 16 Şubat'ta sona erecek.