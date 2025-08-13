2025-Hukuk Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Eylül'de düzenlenecek 2025- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025-İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS'e başvurular, 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.