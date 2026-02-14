2025\'in Yılın Kareleri Oylaması

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yazgan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" isimli fotoğrafını seçen Yazgan, "Haber" kategorisinde ise, Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli karesini oyladı."

Yazgan, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" adlı fotoğrafını tercih ederken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesinden yana tercih yaptı.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yazgan, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Anadolu Ajansı'nın aslında bütün fotoğrafları ve yarışmaya konulan bütün fotoğraflar her sene etkileyici." dedi.

Yazgan, "Gazze: Açlık" kategorisinde seçtiği Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" isimli fotoğraf için, "Gazze'deki açlık ve soykırım görüntüleri yapılan soykırımın ve yardım dağıtım noktalarındaki insanlara yapılan zulmün belgelenmesi açısından önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kadın milli voleybol takımının geçen sene büyük başarılara imza atarak Türkiye'yi gururlandırdığını aktaran Yazgan, bu nedenle "Spor" kategorisinde "Kaptan" isimli fotoğrafı seçtiğini belirterek, "Bu anın fotoğraflanması ve özellikle de adeta uçarcasına koşan, güzel bir simetriyi yakalamış fotoğraf." diye konuştu.

Yazgan, "Haber" kategorisinde ise İzmir'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliklerinde bir kadının, yağışın etkili olduğu alanda görevli özel harekat polisine şemsiye tuttuğu fotoğrafı seçtiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aslında Türk kadınının, Türk annesinin, polislerimizin bizlerin birer evladı olduğunu düşünerek yaptığı ince jesti gösteren bir kare. Bu anı yakaladığı için de bu fotoğrafçıyı tebrik ediyorum. Gerçekten askerlerimiz, polislerimiz bizlerin evlatları. Bence bu duyguyu çok güzel yakalamış."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.