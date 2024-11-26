2025 Kültürel Miras Kartı Başvuruları Başladı

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığının, 2025 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı başvuruları başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge" gözden geçirilerek başvuru koşulları ve değerlendirme kriterleri ciddi oranda revize edildi.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulları, yönerge uyarınca, aşıklık-ozanlık, halk şairliği, zakirlik, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro sanatları alanlarında başvuru yapanları değerlendirecek.

Başvurular yılda bir kez gerçekleştirilecek ve değerlendirme kurulları da yine yılda bir kez toplanacak.

17 Ocak'a kadar başvurular devam edecek

2025 yılı için 18 Kasım'da başlayan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı başvuruları 17 Ocak 2025'e kadar "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Başvurular neticesinde değerlendirme kurulları yılda bir defa olmak üzere bir sonraki yılın mart, nisan ve mayıs aylarında toplanacak ve değerlendirme sonrası sonuçlar adaylara elektronik posta ve mesaj yoluyla iletilecek.

İcra ettiği sanatı bir ustadan geleneksel yöntemlerle öğrenmiş ve en az bir çırak yetiştirmiş, sanatta belli bir olgunluğa erişmiş, bununla birlikte sanatını en az 10 yıldır aktif olarak icra eden, aldığı eğitimle beraber ürünlerine kendi yorumunu da katabilen ancak bunu yaparken sanatı aslına uygun icra eden ve yozlaştırmayan ustalar başvuruda bulunabilecek.