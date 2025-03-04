2025 Mobil Dünya Kongresi Başladı

BARSELONA, 4 Mart (Xinhua) -- 2025 Mobil Dünya Kongresi pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kongre, 5G, yapay zeka ve ileri bağlantı alanlarındaki gelişmeleri keşfetmek üzere sektör liderlerini, politika yapıcıları ve teknoloji yenilikçilerini bir araya getirdi.
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