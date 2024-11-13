2025 Sınav Takvimi Açıklandı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran, KPSS ise 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takviminin açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

Ersoy ayrıca KPSS sınavlarının tarihlerini de duyurdu. Ersoy, "2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlara girecek olan adaylar, sınav bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.