2025'te Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yok

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde "2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde kapsam dahilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur" ifadesiyle erteleme duyuruldu.

Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin ilgili fıkrasındaki yetkiye dayanılarak, 2025'in Mart, Haziran ve Eylül sonu itibarıyla mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Ancak, 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi uygulaması devam edecek.

Bu düzenleme, bilanço esasına göre defter tutan ve enflasyon düzeltmesi kapsamına giren tüm mükellefleri ilgilendiriyor. Ancak, sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı veya imali ile uğraşan mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.