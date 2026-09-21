2025'te göç yollarında 8 bin kişi öldü veya kayboldu, IOM ülkelere ortak çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2025'te göç yollarında 8 bin kişi öldü veya kayboldu, IOM ülkelere ortak çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IOM 2025'te göç yollarında yaklaşık 8 bin kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu bildirdi. 15 Eylül itibarıyla Avrupa'ya deniz yoluyla gelenler yüzde 39 azalsa da en az 2 bin 292 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtip ülkelere insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025'te göç yollarında yaklaşık 8 bin kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirterek, ülkelere "insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele için birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

IOM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "2025'te dünya genelindeki göç yollarında yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. 15 Eylül itibarıyla bu yıl, deniz yoluyla Avrupa'ya gelenlerin sayısı yüzde 39 azaldı ancak en az 2 bin 292 kişi öldü veya kayboldu, bu rakam geçen yıl aynı dönem 1999'du." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelere, göç yollarının tamamında ortak zorlukları ve fırsatları ele alma çağrısı yapılan açıklamada, hayat kurtarmak, insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele etmenin yanı sıra güvenli yolları genişletmek için birlikte çalışmanın gerekliliğine işaret edildi.

Bu yıl 22-28 Eylül'de 81'incisi düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılan ülkelerin de bu konuda mücadeleye davet edildiği açıklamada, herkes için işe yarayan çözümler üretmenin hedeflendiğine değinildi.

"Kaçakçılar, önceden plan yapar ve ülkeler arasındaki boşluklardan yararlanmak için harekete geçer"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, insan kaçakçılarının sınırları dikkate almadığını ve buraları bir rota gibi görerek işlerini yürüttüğünü belirtti.

Pope, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kaçakçılar, önceden plan yapar ve ülkeler arasındaki boşluklardan yararlanmak için harekete geçer. Ülkeler birlikte çalıştığında hayat kurtarabilir, suç şebekelerini bozabilir ve sınırlarını daha etkili şekilde yönetebilir. (BM Genel Kurulu'nda) Bu, bu hafta masaya yatırdığımız ana konulardan biri."

Kaynak: AA
Kaçakçılıkla Mücadeleİnsan HaklarıGüncelEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
19:13
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:35:09. #7.13#
SON DAKİKA: 2025'te göç yollarında 8 bin kişi öldü veya kayboldu, IOM ülkelere ortak çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement