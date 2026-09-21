2025'te göç yollarında 8 bin kişi öldü veya kayboldu, IOM ülkelere ortak çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025'te göç yollarında yaklaşık 8 bin kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirterek, ülkelere "insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele için birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

IOM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "2025'te dünya genelindeki göç yollarında yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. 15 Eylül itibarıyla bu yıl, deniz yoluyla Avrupa'ya gelenlerin sayısı yüzde 39 azaldı ancak en az 2 bin 292 kişi öldü veya kayboldu, bu rakam geçen yıl aynı dönem 1999'du." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelere, göç yollarının tamamında ortak zorlukları ve fırsatları ele alma çağrısı yapılan açıklamada, hayat kurtarmak, insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele etmenin yanı sıra güvenli yolları genişletmek için birlikte çalışmanın gerekliliğine işaret edildi.

Bu yıl 22-28 Eylül'de 81'incisi düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılan ülkelerin de bu konuda mücadeleye davet edildiği açıklamada, herkes için işe yarayan çözümler üretmenin hedeflendiğine değinildi.

"Kaçakçılar, önceden plan yapar ve ülkeler arasındaki boşluklardan yararlanmak için harekete geçer"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, insan kaçakçılarının sınırları dikkate almadığını ve buraları bir rota gibi görerek işlerini yürüttüğünü belirtti.

Pope, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kaçakçılar, önceden plan yapar ve ülkeler arasındaki boşluklardan yararlanmak için harekete geçer. Ülkeler birlikte çalıştığında hayat kurtarabilir, suç şebekelerini bozabilir ve sınırlarını daha etkili şekilde yönetebilir. (BM Genel Kurulu'nda) Bu, bu hafta masaya yatırdığımız ana konulardan biri."