2025 Türkiye Göç Konferansı Açılışında Göçün Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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2025 Türkiye Göç Konferansı Açılışında Göçün Önemi Vurgulandı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Göç Konferansı'nın açılışında göçün yerel yönetimlerdeki rolüne ve toplum huzuruna etkilerine dikkat çekti.

18.02.2025 14:56  Güncelleme: 15:40
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Beykent Üniversitesi'nin düzenlediği 2025 Türkiye Göç Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Başkan Çalık, "Göç gibi büyük bir meseleyi yönetmede, yerel yönetimlere de kaçınılmaz roller düşmektedir. Bu çok önemli bir planlama işidir. Göçün iyi yönetilmesi toplumumuzun huzuru ve toplumsal barış için hayati önem taşıyor" dedi.

Başkan Çalık, İstanbul Beykent Üniversitesi'nin 18-20 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlediği 2025 Türkiye Göç Konferansı'na katıldı. Konferansın açılış konuşmalarını Başkan Çalık, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve Prof. Dr. İbrahim Sirkeci gerçekleştirdi.

Göç alanında uzman isimlerin, araştırmacıların ve politika yapıcıların bir araya geleceği konferansta, göç hareketlerinin çok boyutlu yapısının getirdiği zorluklar ve fırsatlar detaylı şekilde tartışmaya açılacak.

Konuşmasına göçün tarihin en önemli meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak başlayan Başkan Çalık, şunları söyledi:

"Göç insanlığın en büyük meselelerinden biridir"

"Göç, insanların hayatlarını, umutlarını ve hikayelerini de beraberinde gittikleri yere götürdükleri bir süreç. Göç, toplumların yapısını değiştiren, kültürleri harmanlayan, bazen de toplumsal çatışmalara yol açan bir mesele. Sadece ekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkan bir olgu değil. Güzelliklerini de almak lazım. İpek Yolu boyunca gerçekleşen göçler; fikirlerin, dinlerin, hatta yemek tariflerinin de göç ettiği biz mevzu. Bugün Türkiye, dünyada göç meselesini en derinden hisseden ülkelerden biri. Dünyada ciddi bir göçmen karşıtlığının da yükselmekte olduğunu biliyoruz. Bunun temelinde ekonomik kaygılar, sosyal düzen endişeleri ve belirsizlik var. Göçün iyi yönetilmesi toplumumuzun huzuru ve toplumsal barış için hayati önem taşıyor. Türkiye, kendi vatandaşlarının haklarını ve refahını korurken, göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için uluslararası düzeyde aktif bir rol üstlenmelidir. Ülkemize sığınan insanları, insan onuruna uygun bir şekilde konumlandırırken toplumsal uyumu ve yerel halkın beklentilerini de göz ardı edemeyiz."

Konferansta şehir plancısı bir belediye başkanı olarak konuştuğunun altını çizen Çalık, şöyle devam etti:

"Ülkemizin daha aydınlık ve umut dolu günlere bir an önce erişebilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz"

"Göç gibi büyük bir meseleyi yönetmede, yerel yönetimlere de kaçınılmaz roller düşmektedir. Bu çok önemli bir planlama işidir. Zira göçmenlerin ilk temas ettiği yer, yaşadıkları şehirler ve mahalleler oluyor. Bu yüzden, yerelde sunulan hizmetlerin kalitesi ve uyum çalışmaları önem taşıyor. Suriye iç savaşıyla beraber 2010'da ülkemize yönelen büyük göç dalgasından elbette Beylikdüzü de etkilendi. İlçemizde yaklaşık 20 bin 250 kayıtlı mülteciye hizmet vermekteyiz. 2016 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü altında Göç Hizmetleri Birimi'ni kurduk. Göç çok hassas ve etkin yönetilmesi gereken bir süreçtir. Doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar da elde etmek mümkündür. Umarım ülkemiz için daha aydınlık ve umut dolu günlere bir an önce erişiriz. Bizler bu uğurda çalışmayı sürdüreceğiz."

Konferansta insanlık tarihinin temel problemlerinden olan göç üzerine bilimsel çalışmaların paylaşılacağını belirten Prof. Dr. Volkan Öngel de "Göç, Kavimler Göçü'nden beri dünyanın temel gündemini oluşturan, sosyoekonomik taraftaki başat konulardan bir tanesi. Göçe her zaman iki yönlü bakılır. Birincisi az da olsa olumlu ve güzel yanı, ikincisi de olumsuz yanları. Göç özellikle sosyoekonomik yapının bozulması ve altyapının hiçbir zaman yeterli olmamasının temel etkenlerinden biridir" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ise "Göç olgusunun hem akademik hem de toplum nezdinde taşıdığı önemi ele almak, bunu anlamak ve bilgilerimizi paylaşmak için burada toplandık. Göç ve göçmenler çalışmaları açısından baktığımızda kritik bir dönemdeyiz Söz konusu göç olunca siyasetçilerin dili hep negatiftir. Bu sebeple Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanı'na pozitif konuşması için teşekkür ediyorum. Bu konferansın göç çalışmaları için yeni ufuklar açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2025 Türkiye Göç Konferansı Açılışında Göçün Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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