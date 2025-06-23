2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Tamamlandı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin 254 personeli ilgilendiren 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi'nin tamamlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında, 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, CTE internet sitemizde (http://cte.adalet.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254 personelimize başarılarının devamını diliyorum. Kararnamenin; personelimiz başta olmak üzere aileleri, teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.