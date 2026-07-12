2026 Asya-Afrika Festivali Başladı

BANDUNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Asya- Afrika Festivali, cumartesi günü Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde başladı.

Asya ve Afrika ülkelerinden katılımcılar, zengin kültürel miraslarını tanıtmak ve Asya-Afrika Konferansı'nın tarihsel ruhunu yaşatmak amacıyla festivalde bir araya geldi.

Festival daha uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kültürel çeşitliliğin önemini vurguluyor.