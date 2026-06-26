2026 Çin İş Zirvesi Auckland\'da Toplandı

AUCKLAND, 26 Haziran (Xinhua) -- 2026 Çin İş Zirvesi, perşembe günü Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde gerçekleştirildi.

Zirve vesilesiyle bir araya gelen iş dünyası liderleri ve hükümet bakanları, Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yakıt krizinin yönetimine yönelik fikir ve görüşlerini paylaşırken, bu süreçte Çin ile ilişkileri güçlendirmeyi ve ülkenin teknolojik ve altyapısal gelişmelerinden faydalanmayı hedeflediklerini belirttiler.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ise zirvede yaptığı konuşmada, "dünyanın süregelen bir çalkantı dönemine girdiği bu süreçte, en büyük fırsatlardan biri olmaya devam eden" Çin ile daha güçlü ticari bağların önemini vurguladı.