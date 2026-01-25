Eskişehir'de Sanat Sokağı Çocukların Sesiyle Yankılanıyor - Son Dakika
Eskişehir'de Sanat Sokağı Çocukların Sesiyle Yankılanıyor

25.01.2026 12:08  Güncelleme: 13:59
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Çocuk Sanat Şenliği, çocuklara sanata erişim hakkını merkeze alarak çeşitli atölyelerle sanatsal deneyim sunuyor. İki gün sürecek etkinlikte, çocukların yaratıcı becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen "2026 Çocuk Sanat Şenliği", Sanat Sokağı Kompleksi'nde başladı. İki gün sürecek şenlikte çocuklar, sanata erişim hakkını merkeze alan atölyelerde bir araya gelecek.

2026 Çocuk Sanat Şenliği'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ara tatile giren çocukların zamanlarını verimli, yaratıcı ve keyifli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte atölyeleri gezerek çocuklarla bir araya geldi. Atölye çalışmalarını yakından inceleyen Ünlüce, Sanat Sokağı'nın çocukların hayal gücüne alan açan, sanatla büyüyen ve üreten nesiller için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Farklı yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanan program kapsamında çocuklar; görsel sanatlar, tasarım, drama, tiyatro ve dans alanlarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Şenlik boyunca çocukların sanat yoluyla üretme, paylaşma ve birlikte öğrenme deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Etkinlikte, Eskişehir Karma Dans Atölyesi iş birliğiyle yürütülen karma dans atölyeleriyle çocukların beden farkındalığı ve ifade becerileri desteklenirken; Improv Playground Class tarafından gerçekleştirilen doğaçlama tiyatro atölyeleriyle hayal gücü, iletişim ve birlikte hareket etme becerilerinin gelişimine katkı sağlanıyor.

Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen atölyelerde çocuklar; kanaviçe ve keçe tasarım çalışmalarıyla el emeğiyle üretim deneyimi yaşarken, "Şans Cücesi Yapım Atölyesi" ile hayal güçlerini ortaya koyuyor. Kış temalı kartpostal yapımı, öykülerle yaratıcı drama ve tuz seramiğinden heykel yapım atölyeleriyle çocukların ifade, canlandırma ve üç boyutlu düşünme becerileri destekleniyor.

Programda yer alan "Ailemle Sanat Saati" atölyeleri sayesinde çocuk–ebeveyn etkileşimi güçlendirilirken, ailelerin etkinlik sürecine aktif katılımı teşvik ediliyor.

Kaynak: ANKA

