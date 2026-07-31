2026'da Bol Yağış, Balık Avını Artıracak - Son Dakika
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2026'da Bol Yağış, Balık Avını Artıracak

2026\'da Bol Yağış, Balık Avını Artıracak
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Prof. Dr. Yaşar, 2026'nın bol yağışının balıkçılık sektörüne olumlu etki yapacağını belirtti.

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026'nın bol yağışlı geçmesinin balıkçılık sektörüne olumlu yansıyacağını belirterek, "Ne kadar çok yağmur yağarsa o yıl o kadar çok balık avı olur" dedi.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026'nın yağış açısından son yılların en bereketli yıllarından biri olduğunu belirterek, yağışların balıkçılık sektörüne de olumlu yansıyacağını söyledi. Yağış miktarı ile balık avı arasında doğrudan ilişki bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, 2026-2027 balıkçılık sezonunda son yılların avlanma rekorunun kırılmasını beklediğini açıkladı. Prof. Dr. Yaşar, "Ne kadar çok yağmur yağarsa o yıl o kadar çok balık avı olur. Örneğin; Türkiye'de 2019 yılında balık avımız 370 bin tonken, kurak yıllarında olduğu 2020 ile 2022 yıllarında 270 bin ton kadar düştü. Yüzde 32 azalış oldu. 2023'te olağanüstü bir süper El Nino geldi. Yağışlarımız yüzde 13 arttı ve bir anda balık avımız 387 bin tona çıktı. Aslında bir yerde küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan yağışların da marifeti oldu. Ardından tekrar 2024-2025'te bir kuraklık da geçirdik ve balık avı yeniden düştü. Bu yıl yeniden iyi bir yağış aldığı ve yağış da beklediğimiz için balıkçılık avı yönünden 2026-2027 yılında son yılların rekorunu bekliyorum. İzmir'in iç körfezi Akdeniz'in en zengin bölgesi, bu yıl yağışların etkisiyle de dil balığı, çipura, levrek ve karides gibi ekonomik olarak da değerli balıklar bol olacak. Türkiye çok keyifli bir yıl yaşıyor. Bol yağışlar tarım, balıkçılık ve enerji açısından bize çok güzel avantajlar getiriyor" dedi.

'MEGA EL NİNO ETKİSİ İLE YAĞIŞLAR BOL OLACAK'

Prof. Dr. Yaşar, 2023 yılında süper El Nino gelmesiyle yağışların yüzde 13 arttığını belirterek, "Şu anda yüzde 80 ihtimal ile Mega El Nino etkisinin geleceğinden söz ediliyor ve El Nino okyanus ve havanın ısınması ve yağışın artması demektir. Bu etkiyle birlikte bu çok daha fazla yağmur yağacak demektir. Özellikle Dünya Meteoroloji Örgütü kasımdan sonra çok daha ciddi yağışların olacağını öngörüyor. Ne kadar çok yağmur yağarsa da o kadar çok keyifli bir yıl yaşarız. Hidroelektrik santralleri, su yeterliliği, orman yangın risklerinin azalması ve tarım gibi birçok unsurda bizi rahatlatır. Aslında küresel ısınma tek başına kuraklık getirmez. Küresel soğuma daha tehlikelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026'da Bol Yağış, Balık Avını Artıracak - Son Dakika

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