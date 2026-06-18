2026'da Yeni Sağlık Personeli Alımları Planlanıyor - Son Dakika
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2026'da Yeni Sağlık Personeli Alımları Planlanıyor

18.06.2026 19:44
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2026'da yeni sağlık personeli alımlarının planlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecini başarıyla yönettiğini belirten Memişoğlu, bakanlığın talimatıyla gerçekleştirilen teftiş programının 3'üncüsüne ilişkin bilgiler verdi.

Memişoğlu, "3'üncü teftiş programında yaklaşık 50 il yer alacak. Böylece il müdürlerimiz ve yöneticilerimizle ilgili yanlış bir uygulama varsa hem onları düzeltiyoruz hem de gelecekle ilgili bir risk varsa yöneticilerimizi uyaracak şekilde bir değerlendirme yaptırıyoruz. Böylece hastanenin alım süreçlerinden hizmet süreçlerine, personel yönetilmesinden mesaisine kadar her açıdan o ildeki sağlık sistemine check-up yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her köşesinde sağlık hizmetinin ücretsiz alınabilmesiyle sağlık sistemindeki talebin arttığının altını çizen Memişoğlu, "2024'te, yaklaşık 3,9 milyon randevu bekleyen vardı. Orada bir sıkışıklığımız olmuştu. Özellikle sıkışık branşların nerede ve hangi hastanelerde olduğunu analiz ettik. Bunun neticesinde de 390 tane kulak burun boğaz muayene masası, 400 küsur tane göz ünitesi kurduk. Uzman atamalarımızı da randevu bekleyenlerin süreçlerini dikkate alarak yaptık." diye konuştu.

Memişoğlu, aile hekimliği mevzuatında değişiklik yaptıklarını belirterek, kendilerine kayıtlı hastaların taramalarını yapabilen aile hekimleri aracılığıyla 31 milyon kişiye ulaşıldığını söyledi.

Vatandaşların hastaneye gitmeden sağlık sorunlarının çözülebileceğini ifade eden Memişoğlu, 1859 ilacın aile hekimleri tarafından yazılabildiği bir sistem getirdiklerini anlattı.

Temel sağlık hizmeti olarak bilinen birinci basamak sağlık sistemini bu şekilde etkin hale getirdiklerini kaydeden Memişoğlu, aile hekimine yönelen hastaların yaklaşık yüzde 76'sının problemlerinin çözüldüğünü, sorunu çözülemeyen yüzde 24'lük kısmın ise hastaneye yönlendirildiğini ifade etti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden biridir. 2025 yılında her bir vatandaşın 12,4 kez sağlık sisteminden faydalandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün Avrupa ortalaması 6 bandındadır, büyük bir gelişimdir bu. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden dahi bugün Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti almaya çalışıyorlar. Eskiden insanlar ameliyat olmak için Türkiye'den başka ülkelere gidiyordu. Türkiye'deki sağlık sisteminin son 24 senede gelişmesi sayesinde bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi diye gördüğümüz ülkelerden bile ülkemize gelip ameliyat olan, sağlık hizmeti alan, kanserini tedavi ettiren insanlar, vatandaşlar var."

"Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde 60 hastaneyi hizmete sunmak"

Türkiye'nin 24 senede sağlıkta büyük devrim yaşadığını kaydeden Memişoğlu, "27 tane şehir hastanemiz var. 11 hastanemiz inşaat aşamasında, bunların yaklaşık 6 tanesini bu sene sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında da yaklaşık 10 tane hastanemizde projelendirilme, ihale aşamasındayız." diye konuştu.

Sancaktepe'de 4 bin 50 yataklı Avrupa'nın en büyük şehir hastanesinin inşaatının devam ettiğini, İzmir'de, Muğla'da, Tokat ve Konya'da da planladıkları hastaneler olduğunu aktaran Memişoğlu, "Geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmete aldık, bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak." dedi.

Memişoğlu, bugün 100 yatağın üzerindeki hastanelerin hepsinin depreme karşı izolatörlü yapıldığını da kaydetti.

Yoğun bakım kapasitesine de değinen Memişoğlu, "Türkiye'de yoğun bakım kapasitesi 48 bin. Bu da Avrupa'daki yoğun bakım kapasitesinin yaklaşık 2,5 katı. 2002 senesinde bu sayı 2 bin 300'dü." diye konuştu.

Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz. Bugün fizyoterapistlerin, uzman psikologların ve diyetisyenlerin kendi sağlık ünitelerini açabilecek hale gelmesini sağladık. Kamu da istihdamın haricinde, orada istihdam edilmemiş arkadaşlarımız kendi özel ünitelerini açabilir haldeler. Bizzat kendilerini ruhsatlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Son 5 ayda 3 bine yakın insanımız erken kanser teşhisi konularak tedavi edildi"

Artık vatandaşın hekimi değil hekimlerin vatandaşı aradığını belirten Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz 31 milyon insanı taradılar. 5 milyon kişide şeker hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıklarda riskli oldukları için tedaviye başladık. Yani bizim hastalanmadan bu insanları korumamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kanser taramalarının da yapıldığını aktaran Memişoğlu, "Sadece son 5 ayda 3 bine yakın insanımız erken kanser teşhisi konularak tedavi edildi. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'de her üç kişiden birinin sigara kullandığını, sigara bırakma polikliniklerinin sayısını 1500'e çıkardıklarını, mobil timler oluşturduklarını, aile hekimlerine eğitimler verdiklerini, sigara bırakma danışmanlık hizmeti ve ücretsiz sigara bırakma ilaçları verdiklerini anlattı.

İnsanların sağlıklı kalmasını istediklerini aktaran Memişoğlu, "Sigara alanları net değil, biz sigara alanları netleştireceğiz ve sigarayı görünür olmaktan çıkaracağız. Çünkü bizim neslimizin riski bu. Türkiye'yi dumansız bir ülke haline getirmek hedefiyle çalışacağız." dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin aşılanmada dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu, şu anda 13 tane aşıyı ücretsiz şekilde bütün çocuklara, zatürre, grip aşısını da belli yaş grubuna ulaştırdıklarını ve yüzde 95'in üzerinde bir aşılanma oranı olduğunu belirtti.

İki tane hepatit aşısının üretildiğini de kaydeden Memişoğlu, "Aynı zamanda bu 13 aşıyı da Türkiye'de üretebilir bir planlamaya ve organizasyona başladık. Çok kısa zamanda bu aşıları Türkiye'de kendi altyapımızla üreteceğiz. Aşı karşıtlığı bizi çok üzüyor." dedi.

Memişoğlu, aşıların keşfinden sonra salgın hastalıkların gerilediğini hatırlatarak, koronavirüste de aşılarla beraber salgını durdurduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

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