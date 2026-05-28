2026 Dans Festivali Burdur'da Renkli Anlarla Gerçekleşti
2026 Dans Festivali Burdur'da Renkli Anlarla Gerçekleşti

28.05.2026 15:54
MAKÜ’nün düzenlediği festivalde geleneksel ve modern dans performansları sanatseverlerle buluştu.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026 Dans Festivali Gösteri Programı, geleneksel ve modern dansın aynı sahnede buluştuğu renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversitenin Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; halk oyunlarından hip-hop gösterilerine, baleden şaman dansına kadar farklı türlerde performanslar sanatseverlerle buluştu. Festivalin ilk bölümünde Burdur Bale Sanat Akademisi öğrencileri sahne aldı. Hazırlık Bale Sınıfı, 1'inci seviye Bale sınıfı ile 2'nci seviye ve Master Bale sınıfının sergilediği gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Solo bale performansı ve performans dans sınıfının sahne gösterileri de geceye estetik bir hava kattı. Özellikle minik balerinlerin sahnedeki uyumu ve enerjisi salonu dolduran davetlilerden beğeni topladı.

Gecenin ikinci bölümünde ise kültürel motiflerin ön planda olduğu halk oyunları ve modern dans gösterileri sahnelendi. MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından Burdur yöresi oyunları sergilenirken, MAKÜ Halk Oyunları ve Modern Dans Topluluğu Roman oyunlarıyla izleyenlere hareketli anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hamer Halk Oyunları Ekibi ise Eskişehir ve Artvin yöresine ait halk oyunlarıyla büyük beğeni topladı. Ayrıca MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından sahnelenen karma zeybek, çiftetelli ve Erzurum yöresi oyunları kültürel çeşitliliği sahneye taşırken, modern dans ve hip-hop gösterileri de yoğun ilgi gördü.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Mıhladız, "MAKÜ Halk Oyunları ve Modern Dans Topluluğu ile Bale Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan modern dans performansları, sahnedeki enerjileriyle geceye dinamizm kattı. Festivalin en dikkat çekici bölümü ise 'Varoluş' isimli şaman dansı gösterisi oldu. Sanat yönetmenliği ve koreografisini hazırladığım performans, izleyenleri mistik bir atmosferin içine taşıdı. Doğa, insan ve ruh arasındaki bağı anlatan gösteride; ritmik müzikler, etkileyici kostümler ve güçlü sahne koreografileri dikkat çekti. Geleneksel şaman ritüellerinden ilham alınarak hazırlanan dans gösterisi, modern sahne estetiğiyle birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı" dedi.

Etkinliğin sanat yönetmenliği ve koreografisini Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Mıhladız, dans eğitmenliğini ise Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Mıhladız ve Kaan Tekcan yaptı. Gecenin sonunda etkinlikte emeği geçen ekiplere teşekkür edilerek, katılım belgeleri ve anmalıklar takdim edildi.

Kaynak: DHA

