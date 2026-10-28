2026-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kayıtlar 3 Kasım'da başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-22 Ekim'de tercihleri alınan 2026-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım'da, elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.