2026 DGS Giriş Belgeleri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz'da uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
19 Temmuz'da uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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