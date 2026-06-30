2026 Dünya Kupası\'nda Güvenlik Önlemleri

2026 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için yüz binlerce taraftar Kuzey Amerika'ya akın ederken, turnuvanın güvenliği ABD'deki Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi'nde sağlanıyor.

FIFA Dünya Kupası için bölgeye 5 milyondan fazla futbolseverin gelmesi öngörülüyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla toplam 104 maçın oynanacağı turnuvanın güvenliğini sağlamak amacıyla ABD'nin Virginia eyaletinde uluslararası komuta merkezi kuruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) öncülüğünde oluşturulan merkezde, 46 ülkeden kolluk kuvveti temsilcileri ile turnuvaya ev sahipliği yapan tüm statların güvenlik yetkilileri, turnuva boyunca olası tehditlere karşı koordineli şekilde çalışıyor.

Virginia eyaletine bağlı Leesburg kentindeki Kongre Merkezi'nde faaliyet gösteren Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi, maçların güvenliği için kilit koordinasyon noktası olarak görev yapıyor. Burada, her karşılaşma öncesinde ve sırasında yakın temas içinde çalışılıyor.

Turnuvada maçların oynandığı 16 stattan 11'i ABD'de yer alıyor. Türkiye'den görevlendirilen iki emniyet müdürünün de merkezde görev yaptığı ve Türk Milli Futbol Takımı'nın 25 Haziran'da Los Angeles'ta oynadığı maçın ardından ülkeye döndükleri ifade edildi.

ABD, İran ve Haiti'den güvenlik güçlerinin bu merkezde olmasını istemedi ancak yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinden, her iki ülkenin güvenlik birimleri ile gerek görüldüğünde doğrudan iletişim kurulduğunu belirtiyor.

Merkezi ziyaret eden 2026 FIFA Dünya Kupası Beyaz Saray Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani ile 2026 FIFA Dünya Kupası Beyaz Saray Görev Gücü FBI Kıdemli Koordinasyon Yetkilisi Douglas Olson, çalışmaları yerinde inceleyerek görev yapan uluslararası polis ekiplerine teşekkür etti. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık çalışmalarında önemli rol oynayan iki isim, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü ve Dünya Kupası özgün bir tehdit tablosu oluşturuyor"

Giuliani, "Dünya Kupası'nın ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü gibi büyük etkinliklerle aynı döneme denk gelmesi özgün bir tehdit tablosu oluşturuyor." dedi.

Güvenlik mimarisinin en başından itibaren buna göre kurulduğunu belirten Giuliani, "Beyaz Saray görev gücü sürecin en başından itibaren, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde, iletişim akışlarının açık olmasını sağlamak için federal kolluk kuvvetlerinden eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine doğru ve ardından tekrar yukarıya doğru bir yapı kurduk, ayrıca burada polis işbirliği merkezinde görev yapan uluslararası polisleri de bu sürece dahil ettik." ifadesini kullandı.

Giuliani, tüm güvenlik katmanları arasında sürekli iletişim ve işbirliğinin turnuvanın bugüne kadar güvenli şekilde ilerlemesinde kritik rol oynadığını, sürecin kalan haftalarda da aynı disiplinle sürdürüleceğini kaydetti.

Dünya Kupası, ABD'nin dron tedbirleri konusunda "hızlandırıcı" rol oynadı

Olson da "Dron tehdidinden büyük endişe duyuyoruz. Ukrayna'daki savaşta neler yaşandığını ve insansız hava araçlarının çok kötü amaçlarla nasıl kullanılabildiğini hepimiz gördük. Ayrıca dronlar sivil ticari uçuşlara da müdahale ederek hava trafiğini olumsuz etkileyebiliyor." dedi.

ABD yönetiminin insansız hava araçlarına karşı kapasite geliştirmeye büyük önem verdiğini ve Dünya Kupası'nın bu alanda bir "hızlandırıcı" rol üstlendiğine işaret eden Olson, bu kapsamda, gerekli finansman sağlanarak eğitim merkezi kurulduğunu ve Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 11 kentten yerel kolluk kuvvetine eğitim verildiğini anlattı.

Olson, "Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önceliğimiz buydu. Böylece eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin, federal kolluk kuvvetleriyle dron önleme görevlerinde çalışmasını sağladık. Ayrıca bu 11 farklı noktadaki kapasiteyi güçlendirmek amacıyla önemli miktarda ekipman da satın alındı." diye konuştu.

Olson ayrıca turnuva boyunca şu ana kadar 1139 izinsiz dron faaliyeti tespit edildiğini, riskli olduğu değerlendirilen 500'den fazla drona farklı stat ve taraftar alanlarında el konulduğunu, dronu uçuranlar hakkında da işlem başlatıldığını belirtti.

Giuliani de Başkan Trump tarafından imzalanan "14305 sayılı başkanlık kararnamesi (ABD Hava Sahası Egemenliğinin Yeniden Sağlanması)" kapsamında insansız hava araçlarına karşı ulusal ölçekte koordinasyon mekanizması oluşturulduğunu ifade ederek, Dünya Kupası hazırlıkları için federal hükümet tarafından ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin, dron önleme eğitimleri ve teknoloji yatırımlarına önemli katkı sağladığını söyledi.