2026-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-29 Temmuz'da tercihleri alınan 2026-DUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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